13 Nov 2025 Lindbergh Spa, acquisito ramo
d'azienda della Ssd Service Srl
13 Nov 2025 Topi d'appartamento al quartiere
Po, svaligiate due case
13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
Moldavia-Italia, oggi azzurri in campo – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia. La Nazionale azzurra affronta oggi, giovedì 13 novembre, la Moldavia – in diretta tv e streaming – allo Zimbru Stadium di Chisinau, nella penultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, di scena la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. I 

Il ct Gennaro Gattuso arriva al match dopo le vittorie contro Estonia e Israele, che hanno certificato l’accesso ai playoff, e con il secondo posto a 15 punti, a -6 dalla Norvegia capolista, con una partita in più e volata direttamente alla fase finale dei Mondiali 2026. 

Nell’ultimo impegno di qualificazione ai Mondiali 2026, l’Italia affronterà la Norvegia a San Siro domenica 16 novembre. 

 

