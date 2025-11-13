Ultime News

13 Nov 2025 Solennità di S.Omobono
Cremona onora il suo patrono
13 Nov 2025 Schianto mortale fra auto e moto
Circolazione bloccata nel cremasco
13 Nov 2025 Omobono, uomo di pace
I riti in Cattedrale
12 Nov 2025 La Juvi si arrende alla Tezenis
Al PalaRadi passa Verona 75-53
12 Nov 2025 Sofonisba Anguissola ponte
tra Italia e Spagna: il convegno
Nazionali

Moldavia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia. La Nazionale azzurra affronta oggi, giovedì 13 novembre, la Moldavia – in diretta tv e streaming – allo Zimbru Stadium di Chisinau, nella penultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, di scena la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. Il ct Gennaro Gattuso arriva al match dopo le vittorie contron Estonia e Israele, che hanno certificato l’accesso ‘almeno’ ai playoff, e con il secondo posto a 15 punti, a -3 dalla Norvegia capolista. 

 

La sfida tra Italia e Norvegia è in programma oggi, giovedì 13 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Moldavia (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco 

Italia (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito. Ct. Gattuso 

 

Moldavia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay. 

 

