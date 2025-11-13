Ultime News

Musetti: “Non giocherò la Coppa Davis, decisione presa con Volandri”

(Adnkronos) – “Vista la mia condizione fisica e la mia situazione fuori dal campo, anche familiare (è in arrivo il suo secondo figlio), ho parlato con Volandri e non giocherò la Coppa Davis. C’è dispiacere, purtroppo quest’anno non farò parte della squadra”. Lorenzo Musetti ha annunciato così, al termine del match perso contro Carlos Alcaraz alle Atp Finals, la sua rinuncia alla Coppa Davis. 

Musetti ha commentato poi il match di oggi, giovedì 13 novembre, in conferenza stampa: “La stanchezza fisica c’era, sapevo che era difficile smaltire le battaglie delle ultime settimane in un giorno. Sapevo che oggi dovevo fare un miracolo. Nel secondo set sono crollato un po’ più in fretta, mentre nel primo servivo molto bene”.  

Il toscano, numero 9 del ranking Atp, ha parlato anche del suo staff e delle possibili novità in arrivo: “In questo momento, come ho già detto a inizio torneo, il team è quello che conoscete. È ovvio che farò le mie riflessioni, ma su tutto. Ci saranno tante novità, a partire dalla mia compagna che partorirà a breve. Quello sarà un momento che vorrò godermi a pieno. Poi, ovviamente, se ci saranno delle novità, delle comunicazioni da fare, sarò il primo a farle”. 

