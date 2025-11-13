Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Video Pillole

Papiro Sarda inaugura il nuovo impianto a GNL e accelera sulla transizione

CAGLIARI (ITALPRESS) – La transizione energetica in Sardegna segna un nuovo traguardo con l’inaugurazione del nuovo impianto a GNL, gas naturale liquefatto, presso la cartiera Papiro Sarda di Macchiareddu, realizzato in collaborazione con Liquigas. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione del comparto industriale e la riduzione delle emissioni sull’isola.
col/mgg/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...