Petrolio, la raffinazione italiana è in grado di coprire la domanda interna





ROMA (ITALPRESS) – “Le rinnovabili non stanno sostituendo le energie fossili ma stanno aiutando a sostenere la crescita della domanda di energia. A livello nazionale la nostra raffinazione è ancora in grado di coprire abbondantemente la domanda italiana, ma ci sono problemi sul jet fuel”. Lo ha detto Gianni Murano, presidente di Unem, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

