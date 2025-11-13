Ultime News

13 Nov 2025 Fiere Zootecniche, quest'anno
delegazioni da Usa e Canada
13 Nov 2025 Saap e garante disabilità,
dal centrodestra ancora critiche
13 Nov 2025 Caduti Nassirya, borse di studio
a due scuole nel Cremonese
13 Nov 2025 Grande affluenza per
la Castagnata di Grumello
13 Nov 2025 Smog, dal 14 novembre attive
misure temporanee di primo livello
Petrolio, la raffinazione italiana è in grado di coprire la domanda interna

ROMA (ITALPRESS) – “Le rinnovabili non stanno sostituendo le energie fossili ma stanno aiutando a sostenere la crescita della domanda di energia. A livello nazionale la nostra raffinazione è ancora in grado di coprire abbondantemente la domanda italiana, ma ci sono problemi sul jet fuel”. Lo ha detto Gianni Murano, presidente di Unem, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
