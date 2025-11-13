Ultime News

13 Nov 2025 Solennità di S.Omobono
Cremona onora il suo patrono
13 Nov 2025 Schianto mortale fra auto e moto
Circolazione bloccata nel cremasco
13 Nov 2025 Omobono, uomo di pace
I riti in Cattedrale
12 Nov 2025 La Juvi si arrende alla Tezenis
Al PalaRadi passa Verona 75-53
12 Nov 2025 Sofonisba Anguissola ponte
tra Italia e Spagna: il convegno
Nazionali

Pisa, donna aggredita da tre cani mentre camminava: è gravissima

(Adnkronos) – Una donna di 68 anni è stata aggredita da tre cani boxer fuggiti da una proprietà privata mentre camminava lungo la strada nel comune di Orciano Pisano nel pomeriggio di mercoledì 12 novembre. I cani l’hanno azzannata più volte, procurandole ferite gravissime alla testa e agli arti.  

Il proprietario, accorso in suo aiuto, è stato a sua volta morso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa. L’uomo, sotto choc, è stato portato al pronto soccorso. 

