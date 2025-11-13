Grande successo di presenze -già dal primo mattino del 13 novembre per il mercatino di Sant’Omobono del Quartiere Po: non solo banchetti di hobbisti ma anche una serie di iniziative organizzate dal Comitato di quartiere, per grandi e piccoli.

Fino alla sera del 13 novembre in via Mincio e via Adda spazi dedicati all’esposizione di oggetti homemade dedicati al Natale ma anche ai più piccoli con maestre che leggon fiabe e racconti ai bambini mentre i grandi hanno la possibilità di fare shopping in quello che è un appuntamento fisso ormai per i cremonesi.

Soddisfatta la presidente Costanzo che aveva dichiara che il numero delle bancarelle era aumento rispetto allo scorso anno. Da parte del comitato di quartiere anche la volontà di fatto di far diventare questo appuntamento una vera e propria festa di quartiere. Mantenendo viva la tradizione del mercatino di Sant’Omobono che ogni anno attira centinaia di persone, cremonesi e non solo.

