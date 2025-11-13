Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo: “Mi candido”

(Adnkronos) –

Ci ripensa e torna sui suoi passi, Maria Rosaria Boccia. “Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino” scrive l’imprenditrice campana, spiegando che sarà candidata con Stefano Bandecchi alle prossime Regionali. “Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco – conclude -. Riparto per la mia terra, con la determinazione di contribuire a costruire una Regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti”.

Il 5 novembre scorso aveva ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali campane del 23 e 24 novembre, dopo aver ricevuto un secondo avviso garanzia. L’influencer e imprenditrice campana, coinvolta già in un procedimento giudiziario, dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per stalking e minacce, il 9 febbraio 2026 vedrà iniziare un processo a sua carico.

“È gossip, non è politica” risponde così Gennaro Sangiuliano, candidato come capolista per FdI al consiglio regionale della Campania, alla domanda di un cronista sulla ricandidatura di Maria Rosaria Boccia alle elezioni regionali in Campania. L’influencer e imprenditrice, capolista nella lista Bandecchi, aveva deciso di ritirarsi alcuni giorni fa.