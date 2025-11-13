Ultime News

Schiltz “Senza gli italiani, il Lussemburgo oggi non sarebbe quello che è”

ROMA (ITALPRESS) – Senza l’apporto della storica comunità italiana “oggi il Lussemburgo oggi non sarebbe quello che è”. Lo afferma l’ambasciatore del Lussemburgo in Italia, Christophe Schiltz, intervistato dall’agenzia Italpress. Il diplomatico ha ricordato i primi italiani che andarono in Lussemburgo più di 100 anni fa. Dai 400 del 1890 la presenza è aumentata fino ai 25 mila di oggi, senza includere nel calcolo i lussemburghesi di origine italiana. “Gli italiani in Lussemburgo hanno contribuito notevolmente non solo alla ricchezza economica del Paese, ma anche a quella culturale e gastronomica, ovviamente”, osserva Schiltz.

