13 Nov 2025 Lindbergh Spa, acquisito ramo
d’azienda della Ssd Service Srl
13 Nov 2025 Topi d'appartamento al quartiere
Po, svaligiate due case
13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
Sostenibilità, vicesindaco Vimodrone: “Con Luoghi Comuni aperto spazi ascolto e relazione”

(Adnkronos) – A Bologna, in occasione della premiazione del Cresco Award 2025 – Comuni sostenibili e Agenda 2030, il Comune di Vimodrone (Milano) è stato premiato per la categoria dei Comuni sopra i 10 mila abitanti grazie al progetto Luoghi Comuni, iniziativa dedicata ai giovani e al loro protagonismo nella vita cittadina. “Luoghi Comuni è un concetto di apertura e relazione – ha spiegato Marco Albertini, vicesindaco di Vimodrone – un progetto che offre ai ragazzi spazi e momenti di incontro, dove potersi esprimere liberamente e costruire insieme il futuro della città”. 

Il programma, ha proseguito, nasce dalla volontà dell’amministrazione di investire sulle nuove generazioni come risorsa strategica per la comunità: “Puntare sui giovani significa investire nel futuro. Abbiamo creato luoghi aperti, con educatori e percorsi partecipativi, per dare ascolto alle loro esigenze e alle loro idee”.  

Il progetto mira a rafforzare la coesione sociale e a rendere la sostenibilità non solo ambientale ma anche umana, educativa e comunitaria, in linea con i principi dell’Agenda 2030. 

