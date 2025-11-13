Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Nazionali

Spiava Alex Britti in casa, condannata l’ex compagna

(Adnkronos) – Il tribunale di Roma ha condannato a 6 mesi l’ex compagna di Alex Britti, accusata di interferenze illecite nella vita privata per aver spiato il cantautore in casa. La donna, secondo l’accusa, nel maggio 2022 “tramite apparecchio di videoregistrazione, dotato di scheda di memoria e collegamento internet per essere controllato da remoto, illecitamente si procurava notizie e immagini attinenti alla vita privata di Britti” all’interno della casa dell’artista.  

Il giudice con la sentenza nel procedimento che vede Alex Britti parte civile, rappresentato dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Alessia Casinelli, ha disposto anche un risarcimento di seimila euro.  

