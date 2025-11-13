Ultime News

13 Nov 2025 Fiere Zootecniche, quest'anno
delegazioni da Usa e Canada
13 Nov 2025 Saap e garante disabilità,
dal centrodestra ancora critiche
13 Nov 2025 Caduti Nassirya, borse di studio
a due scuole nel Cremonese
13 Nov 2025 Grande affluenza per
la Castagnata di Grumello
13 Nov 2025 Smog, dal 14 novembre attive
misure temporanee di primo livello
Video Pillole

Talassemia, prospettive e nuove frontiere terapeutiche

MILANO (ITALPRESS) – La talassemia è una malattia genetica del sangue che comporta anemia cronica e può causare complicanze gravi a carico di diversi organi. In Italia, si stima che 7.200 persone convivano con forme severe della patologia, con una prevalenza maggiore in Sardegna, Sicilia e Calabria, e che circa 3 milioni siano portatori sani del tratto talassemico. Per fare il punto sull’impatto clinico e sociale della talassemia e sulle prospettive terapeutiche, Avanzanite Bioscience ha promosso il media tutorial “Viaggio nella Talassemia: burden, gestione clinica, cure di oggi e di domani”.
f47/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...