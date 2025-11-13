Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Video Pillole

Tg Economia – 13/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bce, crescita lenta nell’eurozona
– Ue, Politica Agricola Comune verso la semplificazione
– A2A, salgono a 23 miliardi gli investimenti al 2035
– Amministratori di società, nuove regole per la comunicazione della Pec
