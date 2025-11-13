Video Pillole
Tg Economia – 13/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bce, crescita lenta nell’eurozona
– Ue, Politica Agricola Comune verso la semplificazione
– A2A, salgono a 23 miliardi gli investimenti al 2035
– Amministratori di società, nuove regole per la comunicazione della Pec
abr/gtr
– Bce, crescita lenta nell’eurozona
– Ue, Politica Agricola Comune verso la semplificazione
– A2A, salgono a 23 miliardi gli investimenti al 2035
– Amministratori di società, nuove regole per la comunicazione della Pec
abr/gtr
© Riproduzione riservata