Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Video Pillole

Tg Sport – 13/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner è inarrestabile, 2-0 a Zverev e semifinale
– Vanoli si presenta a Firenze “Ho accettato senza paura”
– Conte si prende un po’ di riposo, Allegri aspetta Rabiot
– Le assenze non fermano Milano, vittoria importante in Eurolega
– Sport e Salute, Mezzaroma “Modello Caivano tra le cose più emozionanti”
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...