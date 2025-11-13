Video Pillole
Tg Sport – 13/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner è inarrestabile, 2-0 a Zverev e semifinale
– Vanoli si presenta a Firenze “Ho accettato senza paura”
– Conte si prende un po’ di riposo, Allegri aspetta Rabiot
– Le assenze non fermano Milano, vittoria importante in Eurolega
– Sport e Salute, Mezzaroma “Modello Caivano tra le cose più emozionanti”
