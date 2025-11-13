Tumori maschili, Lilt lancia la campagna di prevenzione “Nastro Blu”

ROMA (ITALPRESS) – Una rete capillare di iniziative in tutta Italia, con visite urologiche, incontri divulgativi e scientifici, pannelli informativi, attività nelle scuole e nei luoghi di lavoro, oltre a campagne social e spazi di ascolto: con l’obiettivo di invitare gli uomini a prendersi cura di sè, per prevenire le più frequenti patologie oncologiche maschili, la Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha presentato a Roma la campagna nazionale “Nastro Blu 2025”. Testimonial della campagna Beppe Convertini.

