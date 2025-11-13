Ultime News

13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
Tumori maschili, Lilt lancia la campagna di prevenzione “Nastro Blu”

ROMA (ITALPRESS) – Una rete capillare di iniziative in tutta Italia, con visite urologiche, incontri divulgativi e scientifici, pannelli informativi, attività nelle scuole e nei luoghi di lavoro, oltre a campagne social e spazi di ascolto: con l’obiettivo di invitare gli uomini a prendersi cura di sè, per prevenire le più frequenti patologie oncologiche maschili, la Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha presentato a Roma la campagna nazionale “Nastro Blu 2025”. Testimonial della campagna Beppe Convertini.

