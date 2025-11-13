Ultime News

13 Nov 2025 Lindbergh Spa, acquisito ramo
d’azienda della Ssd Service Srl
13 Nov 2025 Topi d'appartamento al quartiere
Po, svaligiate due case
13 Nov 2025 Libro di Michele Bellini presentato
alla Camera dei Deputati
13 Nov 2025 Pasto sospeso, già
60mila euro raccolti
13 Nov 2025 Boccaccio Boccaccino, incontro
in Fondazione Città di Cremona
Video Pillole

Ue, Fidanza “La sinistra è nemica della piccole e medie imprese”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Nella precedente plenaria abbiamo visto che il compromesso fatto dal Ppe con le sinistre era stato affossato, mentre quello fatto oggi con i gruppi di centrodestra è stato votato positivamente”. Lo afferma l’eurodeputato e capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, in merito al voto del Parlamento Ue sulla due diligence per le imprese. “Questo ci fa dire che anche nei prossimi Omnibus che la Commissione Ue vorrà proporre lo schema dovrà essere lo stesso, per procedere sulla strada della semplificazione e restituire la competitività alle nostre imprese. Oggi queste sono in sofferenza rispetto ai giganti cinesi e americani” ha aggiunto. “La sinistra – conclude Fidanza – risulta nemica della semplificazione e delle piccole e medie imprese”.

xf4/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...