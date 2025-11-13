Ultime News

Video Pillole

Ue, Procaccini “Grazie al centrodestra sta tornando il buon senso”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Grazie al ruolo dei conservatori europei sta tornando il buon senso al Parlamento europeo”. Lo ha detto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e copresidente dei Conservatori e riformisti europei Nicola Procaccini, in occasione del voto sulla semplificazione delle direttive sugli obblighi di due diligence e reportistica ambientale per le aziende a Bruxelles. “Oggi nel Parlamento europeo per la prima volta una maggioranza di centro destra ha adottato un atto legislativo, è una novità assoluta” ha sottolineato Procaccini. “È un atto legislativo di grande importanza perché rilancia la competitività semplificando la vita all’industria europea. Votando il pacchetto “Omnibus” sulla due diligence sono stati rimossi una serie di vincoli asfissianti soprattutto per le piccole e medi imprese”, ha sottolineato Procaccini.

