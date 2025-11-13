Viaggio tra immaginazione e realtà, a Milano in mostra “La forma del desiderio”

MILANO (ITALPRESS) – Esplorare nuovi linguaggi visivi per raccontare il viaggio contemporaneo, affidando all’intelligenza artificiale l’ambizioso compito di generare immagini evocative e suggestive, capaci di accendere il desiderio di partire e di immaginare mondi possibili: è l’obiettivo della mostra “La forma del desiderio: visioni di viaggio tra passato e futuro”, progetto a cura di Turisanda1924, brand di Alpitour World, e dell’agenzia creativa Eggers, in collaborazione con Giacomo Nicolella Maschietti, giornalista e critico d’arte, presentato assieme a 24 ORE Cultura negli spazi del Mudec, a Milano. La mostra rappresenta la seconda occasione di approfondimento promossa da Turisanda1924 all’interno del Museo delle Culture, dopo l’installazione “A tu per tu con il mondo” dello scorso luglio, sul tema del profondo significato che il viaggio evoca in ognuno di noi.

