Ultime News

13 Nov 2025 Incidente Bisnate: ipotesi omicidio
stradale per il 61enne di Madignano
13 Nov 2025 Contro la violenza sulle donne,
le iniziative di Zonta Club
13 Nov 2025 Giornata mondiale del nato
prematuro, iniziative di Tininsieme
13 Nov 2025 "I gioielli sotto casa" approda
a Corennio Plino, sul lago di Como
13 Nov 2025 Fiere Zootecniche, quest'anno
delegazioni da Usa e Canada
Nazionali

Violenza di genere, Semenzato: “Sostenere donne in accesso a prevenzione e cura”

(Adnkronos) – “I dati dell’indagine presentata da Dire – Donne in rete contro la violenza ci mettono di fronte all’urgenza di intervenire per sostenere le donne vittime di violenza nell’accesso alla prevenzione e ai percorsi di cura. La salute è un diritto universale e nel contrasto alla violenza di genere assume un valore ancor più fondamentale, perché diventa strumento di rinascita, di riconoscimento e autodeterminazione”. Così l’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nel videomessaggio inviato all’evento ‘La salute è di tutte’, organizzato da Dire con il supporto di Novartis, oggi a Milano.  

“Il nostro impegno, come istituzioni – aggiunge Semenzato – deve essere rivolto al sostegno e alla collaborazione con i centri antiviolenza, che si confermano come luoghi di cura nel senso più pieno del termine: non solo spazi dove si esce dalla violenza, ma di ricostruzione della salute e dell’identità e del potere di scelta”.  

