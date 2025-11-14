Ultime News

14 Nov 2025 Precipita elicottero tra Isola
Dovarese e Casalromano: una vittima
14 Nov 2025 Densità commerciale in provincia:
un metro e mezzo per ogni abitante
14 Nov 2025 Negozi di vicinato, un presidio
decisivo nei piccoli comuni
14 Nov 2025 CremonaPo, Natale solidale
con "Il giocattolo benefico"
14 Nov 2025 Giornata Mondiale del Diabete, gli
eventi a Cremona per sensibilizzare
Nazionali

Alex Belli e Delia Duran: “Aspettiamo un maschio, Napoli ha fatto il miracolo”

(Adnkronos) – “Aspettiamo un maschio”. Alex Belli e Delia Duran, ospiti di Monica Setta a ‘Storie al bivio’ svelano il sesso del bambino che stanno aspettando e che nascerà il 31marzo. Nella puntata che andrà in onda il 27 novembre su Rai 2, il modello-attore e l’attrice venezuelana svelano anche la rosa dei nomi che stanno vagliando per il nascituro. “Lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il padre di Alex”, spiega Duran. “Ci provavamo da 5 anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli”, aggiunge Alex. “Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta”, conclude. 

