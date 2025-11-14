Ultime News

14 Nov 2025 Gianni Kandoo: vent’anni
di cucina giapponese a Cremona
14 Nov 2025 Truffa delle lampade: via 11.600
euro dal conto della parrocchia
14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
Video Pillole

Anter premia al Senato 20 Comuni italiani

ROMA (ITALPRESS) – Un riconoscimento per l’impegno e l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. Sono venti i Comuni di tutta Italia, in rappresentanza di sette regioni e tredici province, ad avere per primi concluso il percorso di adesione al progetto ‘Un Comune per Amico‘, promosso da Anter, Associazione nazionale tutela energie rinnovabili. Un progetto che vuole affiancare le amministrazioni comunali di tutta Italia nel portare l’educazione ambientale nelle scuole con ‘Il Sole in Classe‘ e l’informazione alla cittadinanza attraverso iniziative pubbliche.

