14 Nov 2025 Elicottero precipitato, la vittima
è il pilota Marco Pavan
14 Nov 2025 Sabato Biblioteca Statale aperta
con un ricco programma di eventi
14 Nov 2025 Per il benessere mentale
dei giovani c'è "Spazio Agio"
14 Nov 2025 "Pasolini al Ponchielli":
tra antico e contemporaneo
14 Nov 2025 Nei musei di Cremona 4ª edizione
del progetto "Culture in dialogo"
Atp Finals, oggi Sinner-Shelton – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, venerdì 14 novembre, il fuoriclasse azzurro sfida l’americano Ben Shelton nell’ultima partita del gruppo Bjorn Borg. Sinner ha già festeggiato la qualificazione alla semifinale e il primo posto nel gruppo, già eliminato invece Shelton. Si comincia non prima delle 14.
 

Dove vedere Sinner-Shelton? Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali SkySport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv 

Sinner toenrà in campo domani pomeriggio alle 14, per la semifinale del Torneo dei Maestri contro Alex De Minaur.  

