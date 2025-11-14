Ultime News

14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
14 Nov 2025 Ultimo weekend di emozioni
alla Festa del Torrone
14 Nov 2025 Lirica, torna concorso internazionale
"Cappuccilli, Patané, Respighi"
Nazionali

De Napoli (PagoPa): “Interoperabilità e inclusione al centro collaborazione con Comuni”

(Adnkronos) – “Anci è per noi un appuntamento prezioso, un luogo di confronto con Comuni, ministeri e amministrazioni centrali con cui collaboriamo tutto l’anno”. Lo ha affermato Jessica De Napoli, direttrice affari istituzionali & comunicazione di PagoPa. 

De Napoli ha ricordato il mandato istituzionale di PagoPa sotto la guida del Dipartimento per la Trasformazione digitale con l’obiettivo di realizzare infrastrutture tecnologiche semplici, sicure e interoperabili. 

“Il nostro obiettivo è evitare disparità geografiche e garantire inclusione nei progetti che portiamo avanti”, ha aggiunto, sottolineando il valore del confronto diretto con gli enti per assicurare soluzioni realmente utili ai territori. 

