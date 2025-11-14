Elements: il legame tra natura e umanità nel Calendario Pirelli 2026

ROMA (ITALPRESS) – A Praga, nell’elegante Municipal House, prende vita il Calendario Pirelli 2026.Un viaggio intimo, firmato da Sølve Sundsbø, che ci porta al centro del legame più antico: quello tra l’essere umano e la natura. Le protagoniste non sono semplici modelle. Sono figure simboliche, incarnazioni di terra, aria, fuoco e acqua. E anche di ciò che non possiamo toccare: la luce, l’energia, l’etere. Ognuna porta con sé emozioni profonde: libertà, curiosità, passione, desiderio di conoscenza.È l’essenza stessa della vita. Sundsbø ha attraversato spiagge, campagne, studi.Ha raccolto tramonti e nuvole, li ha ricreati con tecnologie 3D avanzate, trasformandoli in scenari sospesi, quasi magici. Davanti all’obiettivo, ogni donna ha dato forma al proprio elemento, costruendo un ritratto che parla al cuore più che allo sguardo.Le 22 immagini raccontano undici muse: Tilda Swinton, Gwendoline Christie, FKA twigs, Isabella Rossellini, Venus Williams, Susie Cave, Luisa Ranieri, Irina Shayk, Du Juan, Eva Herzigová e Adria Arjona. Donne mature, profonde, che portano sulla pelle storie, forza e fragilità.

abr/gsl (Fonte video: Pirelli)