14 Nov 2025 Gianni Kandoo: vent’anni
di cucina giapponese a Cremona
14 Nov 2025 Truffa delle lampade: via 11.600
euro dal conto della parrocchia
14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
Elements: il legame tra natura e umanità nel Calendario Pirelli 2026

ROMA (ITALPRESS) – A Praga, nell’elegante Municipal House, prende vita il Calendario Pirelli 2026.
Un viaggio intimo, firmato da Sølve Sundsbø, che ci porta al centro del legame più antico: quello tra l’essere umano e la natura. Le protagoniste non sono semplici modelle. Sono figure simboliche, incarnazioni di terra, aria, fuoco e acqua. E anche di ciò che non possiamo toccare: la luce, l’energia, l’etere. Ognuna porta con sé emozioni profonde: libertà, curiosità, passione, desiderio di conoscenza.
È l’essenza stessa della vita. Sundsbø ha attraversato spiagge, campagne, studi.
Ha raccolto tramonti e nuvole, li ha ricreati con tecnologie 3D avanzate, trasformandoli in scenari sospesi, quasi magici. Davanti all’obiettivo, ogni donna ha dato forma al proprio elemento, costruendo un ritratto che parla al cuore più che allo sguardo.
Le 22 immagini raccontano undici muse: Tilda Swinton, Gwendoline Christie, FKA twigs, Isabella Rossellini, Venus Williams, Susie Cave, Luisa Ranieri, Irina Shayk, Du Juan, Eva Herzigová e Adria Arjona. Donne mature, profonde, che portano sulla pelle storie, forza e fragilità.

abr/gsl (Fonte video: Pirelli)

© Riproduzione riservata
