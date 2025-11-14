Ultime News

14 Nov 2025 "Una mattina ad alto potenziale":
Job Day a Soresina
14 Nov 2025 Il violoncello Stradivari "Kaiser"
a Cremona con il M° Queyras
14 Nov 2025 Elicottero precipitato, un morto:
i video dal luogo dello schianto
14 Nov 2025 L'Opera si rivela: Nabucco svelato
domenica nel ridotto del Ponchielli
14 Nov 2025 Giornata contro la violenza
sulle donne: le iniziative
Emergono nuovi dettagli sull’incidente aereo verificatosi nelle campagne tra Isola Dovarese a Casalromano, al confine con la provincia di Mantova. Dell’elicottero precipitato, probabilmente in seguito all’impatto con un traliccio, non resta che un cumulo di macerie, schiantatosi su un campo (qui tutte le info).

La vittima è Marco Pavan, 57 anni, originario di Torino e residente in provincia di Asti. Sul posto il personale del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri del Reparto Operativo di Mantova e della Compagnia di Viadana.

