Emergono nuovi dettagli sull’incidente aereo verificatosi nelle campagne tra Isola Dovarese a Casalromano, al confine con la provincia di Mantova. Dell’elicottero precipitato, probabilmente in seguito all’impatto con un traliccio, non resta che un cumulo di macerie, schiantatosi su un campo (qui tutte le info).

La vittima è Marco Pavan, 57 anni, originario di Torino e residente in provincia di Asti. Sul posto il personale del 118, coadiuvato dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri del Reparto Operativo di Mantova e della Compagnia di Viadana.

I video girati da Marco Zambelli per CR1, CremonaOggi.it e OglioPoNews.it.

