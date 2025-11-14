Euro2032, Abodi “Stadio di Napoli? Il tempo sta scadendo, serve un’intesa”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il tempo sta scadendo: se vogliamo avere gli Europei a Napoli, è indispensabile che nelle prossime settimane questa sintesi, questa intesa, tra l’amministrazione cittadina e il club, si vada consolidando”. Lo dice il ministro dello Sport, Andrea Abodi, che, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine dell’appuntamento con Motore Italia – Edizione America’s Cup, organizzato al Centro Congressi dell’Università Federico II da Milano Finanza, fa il punto anche sulla situazione dello stadio Maradona. “Il tema del futuro dello stadio a Napoli non è un fatto secondario, deve trovare una sua definizione puntuale, è un interesse naturale – dice Abodi -. Noi – prosegue – puntiamo a una generazione di stadi che guardi avanti, che sappia rispettare le radici ma che guardi alla prospettiva di funzionalità, di accessibilità, di modernità e di capacità d’accoglienza. In questo ci deve essere uno scatto, non so se di dignità o di volontà, ma certamente di capacità, per trovare un punto di incontro tra due agende, quella del club e dell’amministrazione comunale, che al momento, per ragioni diverse, viaggiano separatamente”.

