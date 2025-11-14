Italia 70 anni all’Onu, Gen. Manzo “Guardiamo al futuro con speranza di pace”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È una storia che è iniziata anche più di 70 anni fa perché già sul finire degli anni ’40 e dal ’50 al ’60 l’Italia fu impegnata in una missione tra India e Pakistan pur non essendo membro e ottenne l’amministrazione fiduciaria della Somalia dal 1950 al 1960 a dimostrazione del diritto e della legittimità a prendere parte all’ONU come poi è accaduto nel 1955. Una storia diciamo lunga 70 anni e più, ma anche segnata da molti lutti; naturalmente onoriamo i nostri 49 caduti sotto l’egida delle Nazioni Unite e guardiamo al futuro, ovviamente con un’idea di speranza di portare la pace, soprattutto in quei teatri che sono più martoriati, come quello del Medio Oriente e dell’Est Europa. Quindi l’Italia è stata presente costantemente, come ci è stato riconosciuto stasera anche dal sottosegretario generale al supporto operativo, alle operazioni di pace, a Tulcare”. Così il generale di Divisione Alfonso Manzo all’evento al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, organizzato dal ministero della Difesa e realizzato dallo Stato Maggiore della Difesa, che ha visto l’inaugurazione di una mostra storico-documentaria e la presentazione del volume “70 anni dall’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite – I caschi blu italiani al servizio della pace”.

Video di Stefano Vaccara

