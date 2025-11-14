Ultime News

14 Nov 2025 "Una mattina ad alto potenziale":
Job Day a Soresina
14 Nov 2025 Il violoncello Stradivari "Kaiser"
a Cremona con il M° Queyras
14 Nov 2025 Elicottero precipitato, un morto:
i video dal luogo dello schianto
14 Nov 2025 L'Opera si rivela: Nabucco svelato
domenica nel ridotto del Ponchielli
14 Nov 2025 Giornata contro la violenza
sulle donne: le iniziative
Juventus, è già mercato: idea Brozovic per il centrocampo

(Adnkronos) –
Marcelo Brozovic alla Juventus? La sosta delle Nazionali sta lasciando spazio al calciomercato, con i bianconeri a caccia di un rinforzo a centrocampo. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile, romantico, ritorno di Miralem Pjanic, con una visita del bosniaco alla Continassa che aveva acceso le fantasie dei tifosi. Questa volta tocca a un altro ex Serie A, Brozovic, ex regista dell’Inter oggi all’Al Nassr. 

Il centrocampista croato, 32 anni, si è trasferito in Arabia Saudita nell’estate del 2023 ed è in scadenza di contratto, condizione che potrebbe agevolare la trattativa. Brozovic, dal canto suo, sarebbe più che disponibile a rientrare in Italia, nonostante la Juventus non possa garantirgli il faraonico stipendio percepito all’Al Nassr. 

A gennaio è probabile che la Juventus, su indicazione del nuovo allenatore Luciano Spalletti, possa tornare sul mercato per puntellare il proprio centrocampo e l’operazione Brozovic tornerebbe in auge proprio per i costi contenuti, garantendo un rinforzo d’esperienza e personalità alla mediana bianconera. 

 

