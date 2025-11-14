Ultime News

14 Nov 2025 Elicottero precipitato, la vittima
è il pilota Marco Pavan
14 Nov 2025 Sabato Biblioteca Statale aperta
con un ricco programma di eventi
14 Nov 2025 Per il benessere mentale
dei giovani c'è "Spazio Agio"
14 Nov 2025 "Pasolini al Ponchielli":
tra antico e contemporaneo
14 Nov 2025 Nei musei di Cremona 4ª edizione
del progetto "Culture in dialogo"
Video Pillole

La cucina italiana protagonista a FoodService & Hospitality Expo di Bucarest

BUCAREST (ITALPRESS) – ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha organizzato la seconda edizione del Padiglione Ufficiale d’Italia alla fiera “FoodService &Hospitality Expo” che si è svolta a Bucarest e ha riunito 13 aziende italiane che hanno presentato ai professionisti che operano sul mercato romeno una selezione molto diversificata di prodotti tradizionali e innovativi.
