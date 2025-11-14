La cucina italiana protagonista a FoodService & Hospitality Expo di Bucarest





BUCAREST (ITALPRESS) – ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha organizzato la seconda edizione del Padiglione Ufficiale d’Italia alla fiera “FoodService &Hospitality Expo” che si è svolta a Bucarest e ha riunito 13 aziende italiane che hanno presentato ai professionisti che operano sul mercato romeno una selezione molto diversificata di prodotti tradizionali e innovativi.

