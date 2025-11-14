Ultime News

14 Nov 2025 Botte al Juliette, video "tagliato"
In aula stop all'esame della teste
14 Nov 2025 Gianni Kandoo: vent’anni
di cucina giapponese a Cremona
14 Nov 2025 Truffa delle lampade: via 11.600
euro dal conto della parrocchia
14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
Nazionali

La7, Mentana conduce “tg daltonico” per problema alle luci

(Adnkronos) – Enrico Mentana conduce un “tg daltonico” su La7. L’edizione delle 20 del telegiornale, condotta dal direttore, incappa in un problema tecnico: l’impianto delle luce in studio va in tilt e bisogna ricorrere alle luci d’emergenza con un effetto ‘crepuscolo’. “In conclusione ci dobbiamo scusare”, dice Mentana ai telespettatori nel segmento finale del notiziario. 

 

“E’ stato un telegiornale daltonico da parte nostra perché si è rovinato l’apparato delle luci dello studio. Non sappiamo bene cosa sia successo – dice Mentana -. Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza. Capita, si fa tutto in diretta e non tutto ci accompagna come dovrebbe. Non è colpa di nessuno, grazie per averci seguito”. 

