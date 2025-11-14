Ultime News

14 Nov 2025 Precipita elicottero tra Isola
Dovarese e Casalromano: una vittima
14 Nov 2025 Densità commerciale in provincia:
un metro e mezzo per ogni abitante
14 Nov 2025 Negozi di vicinato, un presidio
decisivo nei piccoli comuni
14 Nov 2025 CremonaPo, Natale solidale
con "Il giocattolo benefico"
14 Nov 2025 Giornata Mondiale del Diabete, gli
eventi a Cremona per sensibilizzare
Nazionali

L’Italia in campo vince la gara degli ascolti tv

(Adnkronos) – La partita di calcio Moldavia-Italia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 e trasmessa ieri sera da Rai1, è stata il programma più seguito del prime time, con 5.643.000 spettatori e il 26.7% di share. Al secondo posto, il match delle ATP Finals tra Alcaraz e Musetti su Rai2, con 2.211.000 spettatori e il 10% di share. Al terzo posto, ‘Un matrimonio esplosivo’ su Canale 5, con 1.738.000 spettatori e l’11.3% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘La fabbrica di cioccolato’ su Italia1 (964.000 spettatori, share 5.4%), ‘Splendida Cornice’ su Rai3 (952.000 spettatori, share 5.7%), ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (814.000 spettatori, share 6.6%), ‘Piazzapulita’ su La7 (588.000 spettatori, share 4.3%), ‘Io prima di te’ su Tv8 (361.000 spettatori, share 2.1%), ‘Save the Dating – Amori in Corso’ sul Nove (320.000 spettatori, share 1.8%).  

In access prime time, in assenza di ‘Affari Tuoi’ (che non è andato in onda per fare posto alla Nazionale), su Canale5, dopo ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.952.000 spettatori, share 18.7%), ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 5.321.000 spettatori e il 23.9% di share. Mentre su La7 ‘Otto e Mezzo’ ha ottenuto 1.300.000 spettatori e il 5.8% di share.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...