Morto John Beam, il ‘coach di Netflix’ ucciso a Oakland

(Adnkronos) – John Beam, 66enne coach di football Laney College di Oakland, è morto dopo le ferite da arma da fuoco riportate nell’attacco subito ieri. Beam è stato protagonista della serie ‘Last Chance U’, che su Netflix ha raccontato le vicende della squadra di football del community college californiano nella stagione 2020. Bean ricopriva l’incarico di direttore delle attività sportive al Laney College dopo aver guidato la squadra di football come head coach a 2 titoli.

La polizia ha arrestato una persona per l’omicidio di Beam, il coach sarebbe stato ucciso in un attacco mirato. La vittima e il killer a quanto pare si conoscevano ma, secondo le dichiarazioni rese da collaboratori di Beam, non c’erano rapporti particolari.

Beam è stato per decenni una figura di riferimento per la comunità di Oakland e per tutta la Bay Area. Per oltre 20 anni ha lavorato nel al Laney, piccolo college spesso trampolino di lancio per studenti-atleti che hanno proseguito le carriere in college Ncaa – di livello superiore sia sul piano accademico che sportivo – e poi nella NFL. Attualmente due giocatori plasmati da Beam, i fratelli Nahshon e Rejzohn Wright, giocano nella National Football League con le maglie di Chicago Bears e New Orleans Saints.