Nasce newsletter “Opportunità dalla Tunisia”, Prunas “Partenariato in crescita”





ROMA (ITALPRESS) – Nasce la newsletter “Opportunità dalla Tunisia”. Ad annunciarlo è l’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, che sottolinea come l’obiettivo sia quello di “fare sistema con il mondo delle imprese raccontando le opportunità di un partenariato economico solido e in crescita”.

E’ possibile scrivere a tunisi@ice.it e accedere ogni mese a informazioni su: bandi di gara e tender, eventi e iniziative promozionali organizzate dal Sistema Italia, notizie e aggiornamenti sul contesto economico locale.

(fonte video: profilo facebook Ambiascia d’Italia in Tunisia)

