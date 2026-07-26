Conto alla rovescia al CremonaPo: tutto pronto per l’apertura di Primark

L’attesa è praticamente finita. Dopo mesi di lavori, indiscrezioni e curiosità da parte dei cremonesi, manca ormai pochissimo all’apertura di Primark al Centro Commerciale CremonaPo. L’appuntamento è fissato per martedì 28 luglio alle ore 10, quando il colosso irlandese alzerà ufficialmente le serrande del suo primo punto vendita in provincia di Cremona.

Negli ultimi giorni, all’interno del centro commerciale, il fermento è evidente. Gli ultimi allestimenti sono ormai agli sgoccioli e tutto è pronto per accogliere le migliaia di clienti che, complice anche il periodo dei saldi estivi, sono attesi fin dalle prime ore del mattino. L’arrivo di Primark rappresenta una delle novità commerciali più importanti degli ultimi anni per il territorio. Il nuovo negozio, che occupa gli spazi dell’ex Unieuro al primo piano del CremonaPo, si sviluppa su una superficie di circa 2.400 metri quadrati dedicati ad abbigliamento donna, uomo e bambino, articoli per la casa, beauty e accessori.

L’apertura di Cremona segna inoltre il quinto store Primark in Lombardia e il ventunesimo in Italia, confermando il piano di espansione del marchio nel nostro Paese. L’investimento ha portato anche alla creazione di circa cento nuovi posti di lavoro, con personale già selezionato nelle scorse settimane.

Per il CremonaPo si tratta di un tassello strategico, destinato ad aumentare l’attrattività del centro commerciale anche nei confronti di clienti provenienti dalle province vicine, come Piacenza, Mantova, Lodi e Parma. Non è escluso che, come già accaduto in occasione di altre inaugurazioni Primark in Italia, già dalle prime ore della giornata si possano formare code all’ingresso. Dopo tanta attesa, dunque, il conto alla rovescia è agli sgoccioli: martedì mattina le porte si apriranno ufficialmente e anche Cremona entrerà nella rete dei negozi del marchio irlandese più atteso dagli appassionati dello shopping.

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