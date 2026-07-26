Grande festa al Parco Biazzi: la danza Bhangra conquista Castelvetro

Una serata all’insegna della musica, dell’incontro tra culture e della condivisione ha animato sabato sera il Parco Biazzi di Castelvetro Piacentino. Protagonista dell’evento la danza Bhangra, che con i suoi ritmi coinvolgenti, i colori vivaci e la sua energia contagiosa ha saputo conquistare il numeroso pubblico presente.

Tra musica swing e tradizioni lontane, la serata ha offerto un viaggio attraverso culture diverse, dimostrando ancora una volta come l’arte possa diventare un ponte capace di unire persone e generazioni. Le esibizioni hanno coinvolto gli spettatori in un clima di festa, curiosità e partecipazione.

“Momenti come questi ricordano quanto la cultura sia musica, scambio di emozioni e vicinanza – hanno sottolineato gli organizzatori – una comunità cresce quando sa aprirsi al mondo con rispetto e interesse”.

Il successo della serata conferma il valore di iniziative capaci di portare nuove esperienze sul territorio, trasformando il parco in un luogo di incontro e dialogo tra tradizioni, persone e storie diverse. Una prima edizione di “Musica al Parco” accolta con entusiasmo, che lascia già il desiderio di nuovi appuntamenti all’insegna della musica e della contaminazione culturale. Presente anche il sindaco Silvia Granata.

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