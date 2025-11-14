Ultime News

14 Nov 2025 "Una mattina ad alto potenziale":
Job Day a Soresina
14 Nov 2025 Il violoncello Stradivari "Kaiser"
a Cremona con il M° Queyras
14 Nov 2025 Elicottero precipitato, un morto:
i video dal luogo dello schianto
14 Nov 2025 L'Opera si rivela: Nabucco svelato
domenica nel ridotto del Ponchielli
14 Nov 2025 Giornata contro la violenza
sulle donne: le iniziative
Nazionali

Palermo (Ace): “Fonti energetiche condizionate dalla presenza dell’acqua, Italia ha sottoinvestito per anni”

(Adnkronos) – “Oggi gran parte delle fonti energetiche sono condizionate dalla presenza di acqua, penso all’idrogeno, persino sui pannelli solari è necessaria l’acqua per garantirne il rendimento, per non parlare del nucleare e dei relativi cicli di raffreddamento”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo, intervenendo alla 42esima assemblea nazionale di Anci in corso oggi a Bologna. 

“L’infrastruttura idrica è stata per anni la cenerentola delle infrastrutture, e oggi iniziamo a pagarne il conto. Acqua significa salute, sviluppo, sicurezza e questa rischia di essere fortemente compromessa perché si è sottoinvestito in modo strutturale”, ha aggiunto Palermo. 

“L’acqua è un bene che oggi nessuno di noi paga davvero: ciò che si paga in bolletta è il servizio industriale e l’infrastruttura, peraltro a costi molto contenuti. Ed è importante che sia chiaro ai cittadini che possono balneare in acque pulite anche perché pagano la bolletta dell’acqua”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...