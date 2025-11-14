Pecoraro Scanio “Massimo impegno per la cucina italiana patrimonio Unesco”

MILANO (ITALPRESS) – “La battaglia per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio mondiale dell’umanità è arrivata alla fase conclusiva. Il parere tecnico favorevole è un passo fondamentale, ma ora serve il massimo sostegno in vista del 10 dicembre”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente. “Siamo alle ultime settimane: dobbiamo insistere, rilanciare, e continuare a far crescere la nostra petizione #cucinaitalianaunesco che ha quasi 20.000 sostenitori – prosegue -. Raggiungere il riconoscimento sarebbe un risultato decisivo per i ristoratori, per tutto il mondo della ristorazione, per l’agricoltura italiana e per le nostre filiere agroalimentari di qualità senza le quali non esisterebbe cucina”.

sat/mca3

(Fonte video: Fondazione UniVerde)