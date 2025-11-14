Ultime News

14 Nov 2025 Gianni Kandoo: vent’anni
di cucina giapponese a Cremona
14 Nov 2025 Truffa delle lampade: via 11.600
euro dal conto della parrocchia
14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
Video Pillole

Regionali Campania, i leader del centrodestra a Napoli per Cirielli

NAPOLI (ITALPRESS) – Un vero e proprio bagno di folla al PalaPartenope di Napoli dove si è conclusa da pochi minuti la manifestazione per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. Sul palco di Fuorigrotta tutti i leader del centrodestra e la premier Giorgia Meloni che ha tenuto il comizio conclusivo dopo gli interventi del numero uno di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e dei due vicepremier, rispettivamente segretari di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Dopo le parole di Giorgia Meloni i leader si sono ritrovati sul palco con Cirielli mentre nell’arena risuonavano le note dell’Inno di Mameli. Subito dopo è esplosa la gioia del PalaPartenope con i tantissimi militanti presenti che hanno intonato il coro “chi non salta comunista è”.

xc9/pc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...