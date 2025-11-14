Ultime News

14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
14 Nov 2025 Ultimo weekend di emozioni
alla Festa del Torrone
14 Nov 2025 Lirica, torna concorso internazionale
"Cappuccilli, Patané, Respighi"
Video Pillole

Regionali Campania, protesta studenti su diritto studio a punto stampa Fico

NAPOLI (ITALPRESS) – Protesta di giovani studenti durante la presentazione di Agenda Giovani, l’iniziativa promossa dai giovani progressisti della coalizione di centrosinistra all’interno della quale associazioni e giovanili dei partiti hanno inserito le idee per una Regione a misura di giovane. I manifestanti sono incorsi nella hall di Cx, l’albergo a Napoli dove è in corso la presentazione, mentre Roberto Fico, candidato presidente della coalizione di centrosinistra alle prossime regionali in Campania, stava tenendo il punto stampa. I giovani avevano in mano foto di un bacio tra Fico e De Luca e hanno protestato principalmente per il diritto allo studio.
