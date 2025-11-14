Ricerca e medicina, un legame decisivo per la salute diffusa

ROMA (ITALPRESS) – Ricerca scientifica e medicina. Un binomio da sempre inscindibile alla base dei grandi risultati ottenuti nella diagnosi e nella cura di patologie considerate un tempo inguaribili. Un tema da sempre al centro di numerosi momenti di riflessione e di confronto, promossi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per sensibilizzare sull’importanza di una stretta collaborazione. Il 27 e 28 novembre a Roma si terrà un convegno promosso proprio dalla Fnomceo sul tema “La scienza medica al servizio dell’umanità”.

sat/azn