Roma, inaugurata la IV edizione del Festival della Cultura Americana

(Adnkronos) – Si è aperta ieri sera, 13 novembre, presso il Centro Studi Americani di via Michelangelo Caetani 32 a Roma, la quarta edizione del Festival della Cultura Americana, quest’anno dedicata al tema “The American Dream: mito, realtà e contraddizioni”.

La serata inaugurale, introdotta dal direttore del Centro Roberto Sgalla, ha avuto un avvio emozionante con l’esibizione del Coro Gospel dell’Università Roma Tor Vergata, che ha subito conquistato il pubblico con la sua energia e intensità.

Sono intervenuti Karen Schinnerer (US Embassy), Federica Di Pillo (American Chamber of Commerce), Daniele Fiorentino (Comitato Organizzazione del Festival della Cultura Americana) e Paolo Gaudenzi (Consigliere per la Cooperazione Scientifica presso il Consolato Generale d’Italia a Boston). Tutti hanno sottolineato l’importanza del tema scelto e i rapporti di collaborazione che legano il Centro Studi Americani a numerose realtà culturali, che saranno protagoniste durante l’intero festival.

La serata è stata impreziosita dall’intervento di Monica Maggioni, consigliera d’amministrazione del Centro, che ha evidenziato come il Sogno Americano sia un concetto capace di includere personalità di diverse origini culturali e sociali, sottolineando che ciascuno, dalle proprie prospettive, può raggiungerlo e viverlo.

L’atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente dalle note swing anni ’40 della Smile Orchestra, che ha accompagnato gli ospiti e contribuito a trasformare l’inaugurazione in un momento di festa e riflessione.

Il Festival proseguirà nei prossimi giorni con incontri, dibattiti e appuntamenti dedicati a esplorare le molte sfaccettature del mito americano, tra sogni, contraddizioni e realtà contemporanee.