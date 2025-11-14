Ultime News

14 Nov 2025 Elicottero precipitato, la vittima
è il pilota Marco Pavan
14 Nov 2025 Sabato Biblioteca Statale aperta
con un ricco programma di eventi
14 Nov 2025 Per il benessere mentale
dei giovani c'è "Spazio Agio"
14 Nov 2025 "Pasolini al Ponchielli":
tra antico e contemporaneo
14 Nov 2025 Nei musei di Cremona 4ª edizione
del progetto "Culture in dialogo"
Nazionali

Studenti in sciopero, cortei in 50 città: a Roma fantoccio della premier, a Torino la scritta ‘Meloni appesa’

(Adnkronos) – Oggi giornata di sciopero per gli studenti. In oltre 50 città in tutta Italia sono state organizzate manifestazioni. Lo slogan è ‘Un’altra scuola, un altro mondo è possibile’ con una piattaforma rivendicativa che si concentra in sei problemi principali vissuti dagli studenti: didattica e valutazione, diritto allo studio, edilizia scolastica, rappresentanza studentesca, transfemminismo e benessere psicologico e rapporto scuola lavoro. 

Da Roma a Milano, proteste “contro la scuola del genocidio” e per chiedere “giustizia climatica”. 

