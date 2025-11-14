Suzuki SV-7GX, la nuova crossover stradale ha debuttato a EICMA





ROMA (ITALPRESS) – Anteprima mondiale per Suzuki SV-7GX, la nuova crossover di media cilindrata presentata a EICMA 2025. Con questo modello, la casa di Hamamatsu entra in un segmento molto competitivo, che continua a crescere nei mercati internazionali. La SV-7GX nasce per unire due mondi: la sportività delle naked e il comfort delle Adventure Tourer. Deriva dalla SV650, da cui riprende telaio e motore, un bicilindrico a V di 645 cc raffreddato a liquido. La potenza è di 74 cavalli con una coppia di 64 Nm, valori che promettono un’erogazione fluida e una buona spinta ai medi regimi. Il propulsore è aggiornato alla normativa Euro 5+ e punta su efficienza e autonomia: oltre 400 chilometri con un pieno, secondo i dati della casa. La ciclistica privilegia l’agilità in città, ma garantisce stabilità anche nei percorsi più impegnativi. Comoda la posizione di guida, pensata per lunghi tragitti e uso quotidiano. Tre le colorazioni: Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. La dotazione si completa con una gamma di accessori originali per la personalizzazione. Una proposta che amplia la gamma Suzuki, collocandosi tra le moto da viaggio compatte e le sportive da tutti i giorni.

