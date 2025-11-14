Ultime News

14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
14 Nov 2025 Ultimo weekend di emozioni
alla Festa del Torrone
14 Nov 2025 Lirica, torna concorso internazionale
"Cappuccilli, Patané, Respighi"
Suzuki SV-7GX, la nuova crossover stradale ha debuttato a EICMA

ROMA (ITALPRESS) – Anteprima mondiale per Suzuki SV-7GX, la nuova crossover di media cilindrata presentata a EICMA 2025. Con questo modello, la casa di Hamamatsu entra in un segmento molto competitivo, che continua a crescere nei mercati internazionali. La SV-7GX nasce per unire due mondi: la sportività delle naked e il comfort delle Adventure Tourer. Deriva dalla SV650, da cui riprende telaio e motore, un bicilindrico a V di 645 cc raffreddato a liquido. La potenza è di 74 cavalli con una coppia di 64 Nm, valori che promettono un’erogazione fluida e una buona spinta ai medi regimi. Il propulsore è aggiornato alla normativa Euro 5+ e punta su efficienza e autonomia: oltre 400 chilometri con un pieno, secondo i dati della casa. La ciclistica privilegia l’agilità in città, ma garantisce stabilità anche nei percorsi più impegnativi. Comoda la posizione di guida, pensata per lunghi tragitti e uso quotidiano. Tre le colorazioni: Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai. La dotazione si completa con una gamma di accessori originali per la personalizzazione. Una proposta che amplia la gamma Suzuki, collocandosi tra le moto da viaggio compatte e le sportive da tutti i giorni.
