Ultime News

14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
14 Nov 2025 Ultimo weekend di emozioni
alla Festa del Torrone
14 Nov 2025 Lirica, torna concorso internazionale
"Cappuccilli, Patané, Respighi"
Video Pillole

Tg Economia – 14/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bankitalia, debito pubblico in calo
– Imprese, a novembre previste 443 mila assunzioni
– Industria farmaceutica, export italiano in continua crescita
– Rottamazione quater, scadenza vicina per la decima rata
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...