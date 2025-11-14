Tg News – 14/11/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Stoccolma, bus si schianta contro pensilina, ci sono vittime

– Inferno russo su Kiev, nella notte 430 droni e 18 missili

– Usa-Paesi Arabi chiedono adozione rapida bozza Onu su Gaza

– Manovra, pioggia di emendamenti, 1600 dalla maggioranza

– Giovane morto dopo volo da balcone a Roma, arrestato coinquilino

– Morto a 10 anni per scoppio granata, condannato nonno

– Il 41,8% degli adolescenti in difficoltà ha chiesto aiuto all’IA

– Ucraina, Tajani “Pronto nuovo pacchetto di materiale militare”

– Previsioni 3B Meteo 15 Novembre

azn

