Video Pillole
Tg News – 14/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Stoccolma, bus si schianta contro pensilina, ci sono vittime
– Inferno russo su Kiev, nella notte 430 droni e 18 missili
– Usa-Paesi Arabi chiedono adozione rapida bozza Onu su Gaza
– Manovra, pioggia di emendamenti, 1600 dalla maggioranza
– Giovane morto dopo volo da balcone a Roma, arrestato coinquilino
– Morto a 10 anni per scoppio granata, condannato nonno
– Il 41,8% degli adolescenti in difficoltà ha chiesto aiuto all’IA
– Ucraina, Tajani “Pronto nuovo pacchetto di materiale militare”
– Previsioni 3B Meteo 15 Novembre
