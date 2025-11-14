Ultime News

14 Nov 2025 Gianni Kandoo: vent’anni
di cucina giapponese a Cremona
14 Nov 2025 Truffa delle lampade: via 11.600
euro dal conto della parrocchia
14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
Video Pillole

Tg News – 14/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Stoccolma, bus si schianta contro pensilina, ci sono vittime
– Inferno russo su Kiev, nella notte 430 droni e 18 missili
– Usa-Paesi Arabi chiedono adozione rapida bozza Onu su Gaza
– Manovra, pioggia di emendamenti, 1600 dalla maggioranza
– Giovane morto dopo volo da balcone a Roma, arrestato coinquilino
– Morto a 10 anni per scoppio granata, condannato nonno
– Il 41,8% degli adolescenti in difficoltà ha chiesto aiuto all’IA
– Ucraina, Tajani “Pronto nuovo pacchetto di materiale militare”
– Previsioni 3B Meteo 15 Novembre
