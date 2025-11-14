Ultime News

14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
14 Nov 2025 Ultimo weekend di emozioni
alla Festa del Torrone
14 Nov 2025 Lirica, torna concorso internazionale
"Cappuccilli, Patané, Respighi"
Tg Sport – 14/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia ne fa solo due alla Moldova, segnano Mancini ed Esposito
– Gattuso “Una vergogna i cori di contestazione”
– Alcaraz è troppo forte, Musetti eliminato salterà la Coppa Davis
– Italrugby, grande attesa per la sfida al Sudafrica
– Sinner batte anche Shelton, semifinale contro De Minaur
