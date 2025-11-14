Ucraina, attacco russo su larga scala nella notte: colpita duramente Kiev

(Adnkronos) – Durissimo attacco russo in Ucraina nella notte. Missili e droni stanno colpendo Kiev, danneggiati una decina di palazzi, incendi ed esplosioni registrati in diverse aree della città. Interi quartieri sono al buio e cresce di minuto in minuto il numero dei feriti accertati. Sono stati segnali anche caccia e droni russi in volo verso altre zone del Paese: da Kharkiv, a Sumy e Odessa.

Secondo quanto riporta The Kyiv Indipendent, almeno dieci i feriti accertati finora durante il massiccio bombardamento russo di questa notte sulla capitale ucraina. Colpiti edifici residenziali, almeno undici, secondo quanto affermati dal sindaco Vitali Klitschko.

Ukrinform, intanto, aggiorna il numero dei feriti. Sarebbero 12, tra loro una donna incinta e un uomo in gravi condizioni.

Da parte russa, viene denunciato un attacco di droni ucraini che avrebbe provocato danni a tre condomini, un deposito di petrolio e alcune strutture nel porto russo di Novorossijsk, sul Mar Nero.