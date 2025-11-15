Ultime News

Alberto Trentini da un anno in carcere in Venezuela, la madre: “Il governo si è speso poco per mio figlio”

(Adnkronos) – “Per arrivare all’obiettivo della liberazione di Alberto doveva esserci e invece non c’è stato un gruppo coeso e motivato di persone che doveva mirare a uno stesso risultato e invece sono qui dopo 365 giorni ad esprimere la mia indignazione, perché sono certa che non si è fatto quel che era necessario e doveroso fare per la liberazione di Alberto”. Lo ha detto Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, durante una conferenza stampa organizzata a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, a un anno dall’incarcerazione del figlio in Venezuela.  

“Ricordiamoci – ha detto Colusso – che fino ad agosto il nostro governo non aveva ancora avuto alcun contatto telefonico con il governo venezuelano e questo dimostra quanto poco si sono spesi per mio figlio. Mi sorge spontanea una domanda: se fosse stato un loro figlio l’avrebbero lasciato in prigione un anno intero?”, si è chiesta la madre del cooperante veneziano di 46 anni detenuto a Caracas da un anno. 

“Sono stata troppo paziente, educata, ma ora la mia pazienza si è esaurita”, ha concluso. 

