Ultime News

15 Nov 2025 StradivariFestival, Akademie für
Alte Musik di Berlino in concerto
15 Nov 2025 Colletta Alimentare, 800 volontari
al lavoro davanti ai supermercati
15 Nov 2025 Premio Bontà 2025 a Filippo Ruvioli
cuore del progetto CR² Sinapsi
15 Nov 2025 Tumore al seno, prevenzione
e diagnosi: incontro a Casalmorano
15 Nov 2025 "Scienza per la pace", il 21
novembre conferenza al Museo
Nazionali

Atp Finals, Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale del doppio

(Adnkronos) – Finisce alle semifinali l’avventura di Andrea Vavassori e Simone Bolelli alle Atp Finals di Torino. La coppia azzurra è stata eliminata oggi, sabato 15 novembre, nel penultimo atto del torneo dei maestri da Harri Heliovaara ed Henry Patten, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 16 minuti. Decisivi, per gli azzurri, i break subiti nel terzo game del primo e del secondo set. Di fatto, i due passaggi a vuoto del match, costati l’eliminazione. Domani, in finale, la coppia anglo-finlandese affronterà Cash/Glasspool o Salisbury/Skupski, impegnati nella seconda semifinale del doppio oggi alle 18 

