Ultime News

15 Nov 2025 StradivariFestival, Akademie für
Alte Musik di Berlino in concerto
15 Nov 2025 Colletta Alimentare, 800 volontari
al lavoro davanti ai supermercati
15 Nov 2025 Premio Bontà 2025 a Filippo Ruvioli
cuore del progetto CR² Sinapsi
15 Nov 2025 Tumore al seno, prevenzione
e diagnosi: incontro a Casalmorano
15 Nov 2025 "Scienza per la pace", il 21
novembre conferenza al Museo
Nazionali

Atp Finals, Sinner-De Minaur in semifinale – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo per le semifinali delle Atp Finals. Oggi, sabato 15 novembre, il fuoriclasse azzurro è impegnato nel penultimo atto del Torneo dei maestri contro l’australiano Alex De Minaur, riuscito a qualificarsi in extremis nel girone che ha visto l’eliminazione di Lorenzo Musetti. Si comincia non prima delle 14:30. 

Dove vedere Sinner-De Minaur? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv 

Il vincitore del match affronterà domani alle 18 il vincitore di Alcaraz-Auger Aliassime, in programma oggi non prima delle 20:30. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...